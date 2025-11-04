CISAC Dukung Transparansi Royalti di Indonesia, Buka Peluang Kerja Sama

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 13:57 WIB
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng, Senin (3/11) kemarin. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi.

Khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menkum Supratman menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional.

"Namun, masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trust issue. Ini yang akan kita benahi," kata Menkum Supratman Andi Agtas.

Prinsipnya, kata Menkum Supratman, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin Ng mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni.

Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama ke depannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

