JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Rapat Harmonisasi Raperda Lombok Utara, Ada Catatan

Kemenkum NTB Rapat Harmonisasi Raperda Lombok Utara, Ada Catatan

Selasa, 04 November 2025 – 04:39 WIB
Kemenkum NTB Rapat Harmonisasi Raperda Lombok Utara, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (2/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kegiatan berlangsung di Aula Rinjani Kanwil Kemenkum NTB, Senin kemarin (3/11).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan.

Baca Juga:

Mila mengapresiasi kehadiran pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan menegaskan bahwa harmonisasi merupakan proses substantif yang penting untuk memastikan kualitas regulasi daerah.

“Masukan yang diberikan, baik berupa catatan maupun saran, bukan untuk menyalahkan.

Ini adalah upaya bersama agar produk hukum yang dihasilkan semakin baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara,” kata Mila.

Baca Juga:

Dalam sesi pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan.

Mulai dari perbaikan rumusan konsiderans, penambahan dasar hukum termasuk UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta penyempurnaan teknis melalui koreksi langsung pada naskah.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara, Senin kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Rapat Harmonisasi pemkab lombok utara Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial - JPNN.com Bali

    Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial

  2. Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi

  3. Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC - JPNN.com Bali

    Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU