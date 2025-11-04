Kemenkum NTB Rapat Harmonisasi Raperda Lombok Utara, Ada Catatan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kegiatan berlangsung di Aula Rinjani Kanwil Kemenkum NTB, Senin kemarin (3/11).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan.

Mila mengapresiasi kehadiran pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan menegaskan bahwa harmonisasi merupakan proses substantif yang penting untuk memastikan kualitas regulasi daerah.

“Masukan yang diberikan, baik berupa catatan maupun saran, bukan untuk menyalahkan.

Ini adalah upaya bersama agar produk hukum yang dihasilkan semakin baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara,” kata Mila.

Dalam sesi pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan.

Mulai dari perbaikan rumusan konsiderans, penambahan dasar hukum termasuk UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta penyempurnaan teknis melalui koreksi langsung pada naskah.