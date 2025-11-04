JPNN.com

Kemenkum NTB Puji Kontribusi Mahasiswa Magang UIN Mataram, Sorot Integritas

Selasa, 04 November 2025 – 03:52 WIB
Kemenkum NTB Puji Kontribusi Mahasiswa Magang UIN Mataram, Sorot Integritas
Mahasiswa UIN Mataram berfoto bersama setelah mengakhiri magang di Kanwil Kemenkum NTB kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan penarikan mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (3/11), bertempat di Ruang Rapat Zona Integritas (ZI).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran, Dosen Pembimbing Lapangan UIN Mataram, Baiq Ratna Mulhimmah serta mahasiswa magang.

Imran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan magang dengan baik dan tertib di lingkungan Kanwil.

Ia berpesan agar pengalaman magang tidak sekadar menjadi formalitas akademik, melainkan kesempatan berharga untuk belajar langsung di dunia kerja.

“Jadikan pengalaman magang ini sebagai ajang menambah wawasan dan mempelajari hal-hal yang tidak ditemukan di ruang kelas.

Kementerian Hukum dan HAM selalu terbuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, melakukan penelitian, atau berkontribusi melalui kegiatan akademik lainnya,” ujar Muhammad Amin Imran.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, karena hal itu merupakan bekal utama dalam memasuki dunia kerja.

Dosen UIN Mataram Baiq Ratna Mulhimmah menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kanwil Kemenkum NTB atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama masa magang.

Imran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa UIN Mataram yang telah melaksanakan magang dengan baik dan tertib di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB
