JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Komitmen Memperkuat Tata Kelola Royalti Musik Nasional Berbasis Digital

Menkum Komitmen Memperkuat Tata Kelola Royalti Musik Nasional Berbasis Digital

Minggu, 02 November 2025 – 20:07 WIB
Menkum Komitmen Memperkuat Tata Kelola Royalti Musik Nasional Berbasis Digital - JPNN.com Bali
Gitaris Padi, Piyu memberikan keterangan kepada awak media didampingi Menkum Supratman Andi Agtas dan vokalis GIGI, Armand Maulana. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan perbaikan ekosistem musik nasional melalui transformasi yang mengedepankan prinsip justice and fairness.

Hal itu disampaikan pada Audiensi Terbuka Menteri Hukum bersama Pelaku Industri Musik Tanah Air di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (31/10).

Menkum Supratman menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembagian peran yang jelas antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih seimbang.

Baca Juga:

“Kami telah membagi tugas antara LMK dan LMKN.

LMK tidak boleh menarik royalti, sedangkan LMKN tidak boleh secara langsung mendistribusikan royalti ke pemilik hak. Ini dilakukan agar ada check and balance,” kata Menkum Supratman.

Kebijakan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 diharapkan mampu memastikan setiap karya lagu dan musik memperoleh pelindungan hukum serta kompensasi ekonomi yang layak.

Baca Juga:

Sistem pengelolaan royalti ini dirancang agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data digital.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari pelaku industri musik tanah air.

Menkum menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan perbaikan ekosistem musik nasional melalui transformasi yang mengedepankan prinsip justice & fairness
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Armand Maulana Piyu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN LMK Lembaga Manajemen Kolektif Industri Musik Industri Musik Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim - JPNN.com Bali

    Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim

  2. Johnny Jansen Puji Persib, Laga tak Mudah, Ini yang Bikin Bali United KO - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Persib, Laga tak Mudah, Ini yang Bikin Bali United KO

  3. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU