Menkum Supratman Serahkan Surat Pencatatan Ciptaan Buku Arif Havas Oegroseno

Minggu, 02 November 2025 – 19:19 WIB
bali.jpnn.com, JAKARTA - ‎Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan surat pencatatan ciptaan atas karya buku berjudul “Memaknai Kedaulatan Indonesia Dalam Hubungan Antarbangsa” kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno.

Penyerahan tersebut dilakukan saat berlangsungnya acara Audiensi Terbuka Menteri Hukum bersama Pelaku Industri Musik Tanah Air di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (31/10).

‎Buku karya Arif Havas Oegroseno ini mengulas pentingnya hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan hubungan antarnegara.

Menurut Arif Havas, Indonesia sebagai negara kepulauan dan kekuatan menengah memiliki kepentingan untuk memperkuat sistem internasional yang berbasis pada aturan dan hukum.

Dengan demikian, negara kecil maupun menengah dapat sejajar dalam percaturan politik global.

‎‎Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno dikenal luas sebagai diplomat dan pakar hukum laut serta kedaulatan maritim.

Ia aktif mendorong diplomasi kreatif yang memperkuat peran Indonesia sebagai pelopor kerja sama maritim dunia.

‎‎Penyerahan surat pencatatan ciptaan ini menjadi simbol penting pelindungan hukum bagi karya intelektual.

