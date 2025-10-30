Kakanwil Ambil Sumpah 10 WNI Baru & Melantik Notaris Pengganti, Ini Pesannya

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:38 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati berfoto bersama seusai melantik seorang Notaris Pengganti dan mengambil sumpah setia 10 anak berkewarganegaraan ganda menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (30/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi melantik seorang Notaris Pengganti dan mengambil sumpah setia 10 anak berkewarganegaraan ganda menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (30/10).

Rian Nurrahman ditunjuk sebagai pengganti Notaris atas nama Sayidatussholihah yang bertugas di wilayah Mataram.

10 anak berkewarganegaraan ganda yang diambil sumpahnya sebagai WNI, yaitu Hikaru Johan De Fretes, Aida Agustina Miyamoto, Emy Agustina Miyamoto dan Hana Agustina Miyamoto.

Kemudian Ni Putu Karen, Keisha Ishino Prayatno, Putu Viola Kanno, Nyoman Valina Kanno, Mayu Finnari dan Muhammad Osama Ma'dan.

Mila menekankan bahwa pelantikan ini, baik bagi notaris maupun WNI baru, adalah sebuah proses yang penuh dengan komitmen dan tanggung jawab.

"Komitmen ini sangat dibutuhkan dari Saudara-saudara yang telah dilantik, baik sebagai WNI maupun sebagai notaris," kata Mila.

Secara khusus kepada Notaris Pengganti yang baru dilantik, Mila memberikan peringatan tegas untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jabatannya.

Ia juga berpesan kepada notaris pengganti untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi klien, selalu profesional, menjaga etika, dan tidak mengambil pekerjaan di luar wilayah kerja yang telah ditentukan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati resmi melantik seorang Notaris Pengganti dan mengambil sumpah setia 10 anak berkewarganegaraan ganda jadi WNI
