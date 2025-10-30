JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kepala BSK Hukum Sorot Pembentukan MPD, Sentil Pengawasan Notaris di Daerah

Kepala BSK Hukum Sorot Pembentukan MPD, Sentil Pengawasan Notaris di Daerah

Kamis, 30 Oktober 2025 – 15:28 WIB
Kepala BSK Hukum Sorot Pembentukan MPD, Sentil Pengawasan Notaris di Daerah - JPNN.com Bali
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady menyampaikan kondisi penyebaran notaris di Papua Barat yang masih belum merata. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat dengan topik "Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Terhadap Notaris", Rabu (29/10).

Kegiatan yang berlangsung secara hibrid ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Kanwil Kemenkum se-Indonesia termasuk NTB.

Hadir Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Puri Adriatik, Tim Pokja BSK NTB, serta CPNS Analis Kebijakan.

Baca Juga:

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady menyampaikan kondisi penyebaran notaris di Papua Barat yang masih belum merata.

Dari total 51 notaris, sebagian besar berada di kota-kota besar, sementara di beberapa kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Andry Indrady menilai bahwa langkah yang telah ditempuh jajaran kantor wilayah sudah berada di jalur yang tepat.

Baca Juga:

Berdasar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kemungkinan pembentukan MPD gabungan apabila jumlah notaris di suatu daerah masih terbatas.

“Langkah selanjutnya cukup dilakukan koordinasi dengan Dirjen AHU untuk menindaklanjuti tata cara penggabungan Majelis Pengawas, tanpa perlu perubahan regulasi baru,” ujar Andry Indrady.

Dari total 51 notaris, sebagian besar berada di kota-kota besar, sementara di beberapa kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kepala BSK Hukum Andry Indrady BSK Hukum notaris Kemenkum NTB Kemenkum Papua Barat MPD Majelis Pengawas Daerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

  2. Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada - JPNN.com Bali

    Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada

  3. Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU