JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Hadir di Tanjung Lombok Utara, Sosialisasi Posbankum & SPBE

Kemenkum NTB Hadir di Tanjung Lombok Utara, Sosialisasi Posbankum & SPBE

Selasa, 28 Oktober 2025 – 21:22 WIB
Kemenkum NTB Hadir di Tanjung Lombok Utara, Sosialisasi Posbankum & SPBE - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa melalui kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, Selasa (28/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa melalui kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, Selasa (28/10).

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara itu juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Camat Tanjung Masjudin Ashari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

Baca Juga:

Ia berharap sosialisasi Posbankum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses bantuan hukum di tingkat desa dan pentingnya pelayanan publik berbasis digital.

“Dengan perkembangan zaman, kami perlu bersama-sama mempelajari SPBE, termasuk aplikasi Siparis dan E-Desaku yang menunjang pelayanan publik berbasis digital,” kata Camat Masjudin Ashari.

Kabid Pemerintahan Desa DP2KB Pemdes Lombok Utara Marta Efendi turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Posbankum.

Baca Juga:

Ia mendorong agar seluruh desa aktif membentuk dan mengembangkan layanan bantuan hukum di tingkat lokal.

“Lombok Utara menjadi kabupaten dengan jumlah pembentukan Posbakumdes tertinggi kedua di NTB. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pelatihan paralegal agar masyarakat desa semakin paham hukum,” ujar Marta Efendi.

Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa melalui kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Posbankum SPBE Kecamatan Tanjung Tanjung lombok utara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU