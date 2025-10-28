Kemenkum NTB Hadir di Tanjung Lombok Utara, Sosialisasi Posbankum & SPBE

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa melalui kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, Selasa (28/10).

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara itu juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Camat Tanjung Masjudin Ashari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

Ia berharap sosialisasi Posbankum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses bantuan hukum di tingkat desa dan pentingnya pelayanan publik berbasis digital.

“Dengan perkembangan zaman, kami perlu bersama-sama mempelajari SPBE, termasuk aplikasi Siparis dan E-Desaku yang menunjang pelayanan publik berbasis digital,” kata Camat Masjudin Ashari.

Kabid Pemerintahan Desa DP2KB Pemdes Lombok Utara Marta Efendi turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Posbankum.

Ia mendorong agar seluruh desa aktif membentuk dan mengembangkan layanan bantuan hukum di tingkat lokal.

“Lombok Utara menjadi kabupaten dengan jumlah pembentukan Posbakumdes tertinggi kedua di NTB. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pelatihan paralegal agar masyarakat desa semakin paham hukum,” ujar Marta Efendi.