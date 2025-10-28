JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Evaluasi & Monitoring IRH di Lombok Tengah, Ini Catatannya

Kemenkum NTB Evaluasi & Monitoring IRH di Lombok Tengah, Ini Catatannya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 21:07 WIB
Kemenkum NTB Evaluasi & Monitoring IRH di Lombok Tengah, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan TIM BSK Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Lombok Tengah, Selasa (28/10). Foto: Kemenkum NTB ?

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan TIM BSK Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (28/10).

‎‎Kegiatan ini dihadiri oleh Asesor Bagian Hukum Lombok Tengah dan Analis Kebijakan Muda Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Tim Analis Kebijakan Muda Badan Strategi Kebijakan Hukum, Tony Yuri Ramanto, Ade Ruhanda, dan Nevi Anggraeni Raharjo, melakukan evaluasi penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Lombok Tengah.

Baca Juga:

‎‎"Hasil evaluasi menunjukkan nilai Baik dengan 77,86.

Ini menandakan kualitas layanan di atas rata-rata turun dibandingkan dengan 2023 yang memiliki nilai Indeks Reformasi Hukum 9,7 alias Sangat Baik," ujar Tony Yuri Ramanto.

‎‎Analis Hukum Lombok Tengah Efendi menekankan pentingnya peningkatan partisipasi aktif dalam pelaksanaan evaluasi.

Baca Juga:

"Beban kerja yang belum memenuhi jumlah SDM masih kurang untuk penatahan abstrak.

Oleh karena itu, diharapkan dapat mencapai Baik minimal dan memenuhi standar pelaksanaan," kata Efendi.

Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan TIM BSK Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Lombok Tengah, Selasa (28/10). ?
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Indeks Reformasi Hukum NTB Pemkab Lombok Tengah BSK Hukum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati IRH

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU