JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kepala BSK Hukum Dorong Kolaborasi Pengawasan Notaris, Bukan Sekadar Objek

Kepala BSK Hukum Dorong Kolaborasi Pengawasan Notaris, Bukan Sekadar Objek

Selasa, 28 Oktober 2025 – 19:44 WIB
Kepala BSK Hukum Dorong Kolaborasi Pengawasan Notaris, Bukan Sekadar Objek - JPNN.com Bali
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menyampaikan apresiasi terhadap isu yang diangkat mengenai jabatan notaris. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa (28/10).

Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat tema “Evaluasi Kebijakan tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagai Upaya Mewujudkan Notaris yang Berkualitas dan Berintegritas.”

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini diwakili oleh I Gusti Putu Milawati selaku Kakanwil, Tim Pokja BSK, serta CPNS Analis Kebijakan.

Baca Juga:

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran Kantor Wilayah dalam mendukung implementasi kebijakan pusat secara efektif di daerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menyampaikan apresiasi terhadap isu yang diangkat mengenai jabatan notaris.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris perlu dilakukan dengan pendekatan kemitraan dan kolaborasi.

Baca Juga:

“Notaris bukan sekadar objek pengawasan, tetapi mitra strategis Kemenkum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ke depan, pemerintahan akan berbasis sinergi dan kolaborasi, bukan sektoral,” ujar Andry Indrady.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menyampaikan apresiasi terhadap isu yang diangkat mengenai jabatan notaris.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kepala BSK Hukum Andry Indrady notaris Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU