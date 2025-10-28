HUT ke-97 Sumpah Pemuda: Kemenkum NTB Kobarkan Semangat Cinta Tanah Air

JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 19:16 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin HUT ke-97 Sumpah Pemuda di halaman kantor, Selasa (28/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar upacara peringatan ke-97 Sumpah Pemuda di lapangan kantor setempat, Selasa, 28 Oktober 2025.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kegiatan ini secara khidmat diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil HAM NTT Wilayah Kerja NTB.

Turut hadir Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB Anak Agung Gde Krisna dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kakanwil Kemenkum NTB, mengatakan bahwa pemuda saat ini memiliki tugas yang berbeda, tidak lagi mengangkat bambu runcing melainkan ilmu, kerja keras, dan kejujuran.

Menurut Menpora, pemuda harus adaptif, kreatif, dan berintegritas guna membangun negeri dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Momentum hari sumpah pemuda ke-97 ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, sudah sejauh mana pemuda berkontribusi untuk bangsa.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”.

