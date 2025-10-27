JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kepala BSK Tekankan Sinergi Inovasi dan Regulasi Kekayaan Intelektual di Daerah

Kepala BSK Tekankan Sinergi Inovasi dan Regulasi Kekayaan Intelektual di Daerah

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:47 WIB
Kepala BSK Tekankan Sinergi Inovasi dan Regulasi Kekayaan Intelektual di Daerah - JPNN.com Bali
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa kekayaan intelektual kini menjadi sektor strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2025 dengan tema “Analisis dan Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta”.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bali tersebut berlangsung pada Senin (27/10) secara hybrid.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual (KI).

Baca Juga:

Khususnya dalam mendorong optimalisasi penerapan tarif tertentu bagi paten dan hak cipta yang berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga pendidikan, serta lembaga litbang.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB turut menghimpun berbagai masukan strategis untuk peningkatan layanan dan literasi KI di wilayah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa kekayaan intelektual kini menjadi sektor strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

“Inovasi tidak boleh berhenti di ruang akademik.

Negara perlu hadir memastikan hasil riset dan invensi dapat dihilirisasikan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andry Indrady.

Kepala BSK Hukum Andry Indrady menegaskan bahwa kekayaan intelektual kini menjadi sektor strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kepala BSK Hukum Andry Indrady kekayaan intelektual NTB Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati hak cipta UMKM paten

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  2. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

  3. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali

    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU