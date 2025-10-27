Kemenkum NTB Dukung Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2025, Ini Tujuannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui partisipasi aktif dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK) Semester II Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Senin, (27/10).

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran ikut hadir mewakili Kemenkum NTB bersama perwakilan bagian TU dan Umum, perwakilan Bidang BSK, serta CPNS Analis Kebijakan.

Survei akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 7 November 2025, dengan pengisian melalui tautan digital yang disediakan oleh Biro Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Hukum dalam memastikan setiap unsur pelayanan internal berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Survei ini menjadi sarana untuk menilai dan memperbaiki kualitas layanan administratif.

Intinya adalah memperkuat kinerja organisasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay.

Veiby Sinta Koloay menyampaikan bahwa hasil survei Semester I Tahun 2025 menunjukkan indeks kepuasan sebesar 3,81 (kategori A).