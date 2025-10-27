JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dukung Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2025, Ini Tujuannya

Kemenkum NTB Dukung Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2025, Ini Tujuannya

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:37 WIB
Kemenkum NTB Dukung Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2025, Ini Tujuannya - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui partisipasi aktif dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK) Semester II Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Senin, (27/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui partisipasi aktif dalam Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK) Semester II Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Senin, (27/10).

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran ikut hadir mewakili Kemenkum NTB bersama perwakilan bagian TU dan Umum, perwakilan Bidang BSK, serta CPNS Analis Kebijakan.

Survei akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 7 November 2025, dengan pengisian melalui tautan digital yang disediakan oleh Biro Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Hukum dalam memastikan setiap unsur pelayanan internal berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Survei ini menjadi sarana untuk menilai dan memperbaiki kualitas layanan administratif.

Intinya adalah memperkuat kinerja organisasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Baca Juga:

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay.

Veiby Sinta Koloay menyampaikan bahwa hasil survei Semester I Tahun 2025 menunjukkan indeks kepuasan sebesar 3,81 (kategori A).

Survei akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 7 November 2025, dengan pengisian melalui tautan digital yang disediakan oleh Biro Strategi Kebijakan (BSK) Hukum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2025 BSK Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  2. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

  3. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali

    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU