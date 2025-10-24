JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global

Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global

Jumat, 24 Oktober 2025 – 15:56 WIB
Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas berbincang dengan Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah JAPAC Spotify Vineeta Dixit. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi Spotify atas dukungannya terhadap proposal pengelolaan royalti global.

Pihaknya akan memperjuangkan proposal bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment ini demi kemaslahatan global, khususnya terkait tata kelola royalti di Indonesia.

“Terima kasih kepada Spotify yang telah menyampaikan dukungannya terhadap tata kelola royalti di Indonesia, kami akan terus memantau keberlanjutan proposal ini,” ujar Menkum Supratman.

Baca Juga:

Menurut Menkum Supratman, proposal ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memajukan ekosistem musik agar para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi dari karyanya.

“Ini merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pemilik hak cipta,” kata Menkum Supratman.

Spotify selaku penyedia layanan digital yang berbentuk platform streaming musik berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam bagaimana penghitungan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti kepada para seniman dan pemilik hak cipta.

Baca Juga:

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menkum, Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

“Kami mengapresiasi komitmen Kementerian untuk memastikan tata kelola royalti di Indonesia tetap transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemegang hak.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi Spotify atas dukungannya terhadap proposal pengelolaan royalti global di Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Spotify Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum Indonesia royalti Proposal Indonesia hak cipta digital

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

  2. Bali United tak Gentar Menghadapi Persita, Puji Kualitas Anak Asuh Carlos Pena - JPNN.com Bali

    Bali United tak Gentar Menghadapi Persita, Puji Kualitas Anak Asuh Carlos Pena

  3. Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU