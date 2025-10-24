Kemenkum NTB Sorot Pentingnya Pelindungan KI di Institut Kesehatan Yarsi Mataram

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 09:40 WIB
bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kanwil Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi dan Pendampingan terkait Kekayaan Intelektual (KI) di Institut Kesehatan Yarsi Mataram, Kamis (23/10).

‎‎Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan KI.

‎‎Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi dari Institut Kesehatan Yarsi Mataram.

‎‎"Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi merupakan langkah nyata dalam mendorong pemanfaatan KI di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat, termasuk kalangan akademisi," ujar Anna Ernita.

‎‎Anna juga menyampaikan harapannya agar pembentukan Sentra KI dapat segera dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum NTB dan Institut Kesehatan Yarsi Mataram.

‎Rektor Institut Kesehatan Yarsi Mataram, Zulhendry, menyatakan penelitian di bidang kesehatan erat kaitannya dengan aspek etik dan legal.

Oleh karena itu, keberadaan Sentra KI akan sangat membantu dalam memvalidasi karya dan hasil penelitian.

