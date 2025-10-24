Kanwil Kemenkum NTB Perkenalkan Layanan AHU Online, Perkuat Legalitas Usaha

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online, Kamis kemarin (23/10).

Diseminasi ini dalam rangka mengoptimalisasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung di Desa Beleka Daye, Kabupaten Lombok Tengah, diikuti oleh PKK, Karang Taruna, serta UMKM di Desa Beleka Daye.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, beserta jajaran membuka kegiatan secara resmi.

Anna Ernita menerangkan bahwa layanan AHU online yang terdapat di Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan atas pelaksanaan layanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di daerah.

Kepala Desa Beleka Daye, Senang Haris, menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara diseminasi AHU Online.

Ia berharap agar informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini bisa diteruskan oleh kepala dusun (Kadus) kepada masyarakat setempat.

Ia menekankan pentingnya pemahaman tentang AHU dan bagaimana hal ini dapat membantu memperkuat legalitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat.