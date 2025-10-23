JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Supratman: Usulan Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional

Menkum Supratman: Usulan Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional

Kamis, 23 Oktober 2025 – 08:36 WIB
Menkum Supratman: Usulan Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - ‎Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan proposal Indonesia tentang instrumen hukum internasional pengelolaan royalti global resmi masuk dalam agenda pembahasan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

‎‎Dokumen dengan kode SCCR/47/6 itu akan dibahas pada Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait (Standing Committee on Copyright and Related Rights/SCCR) Ke-47 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 1–5 Desember 2025.

‎‎Menkum mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas diterimanya proposal tersebut untuk dibahas di forum internasional.

Baca Juga:

‎‎“Alhamdulillah, proposal Indonesia telah resmi masuk dan siap diperjuangkan demi kemaslahatan global.

Ini merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pencipta di seluruh dunia,” ujar Menkum Supratman, Rabu (22/10).

‎‎Menurutnya, proposal yang dikenal dengan nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.

Baca Juga:

Menkum ‎Supratman mengatakan bahwa usulan itu merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital.

‎Ia menekankan keberhasilan proposal itu sangat bergantung pada dukungan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral.

Menkum mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas diterimanya proposal tersebut untuk dibahas di forum internasional, WIPO.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Pengelolaan Royalti royalti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia WIPO Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  2. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

  3. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU