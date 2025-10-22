JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Ikut FGD Kekerasan Perempuan dan Anak, Ini yang Paling Disorot

Kemenkum NTB Ikut FGD Kekerasan Perempuan dan Anak, Ini yang Paling Disorot

Rabu, 22 Oktober 2025 – 05:31 WIB
Kemenkum NTB Ikut FGD Kekerasan Perempuan dan Anak, Ini yang Paling Disorot - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kemenkum NT, Edward James Sinaga didampingi Pokja Analis Hukum mengikuti FGD secara daring tentang kasus kekerasan pada anak serta perempuan yang digelar BPHN Kemenkum kemarin (21/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring dengan tema “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesetaraan Gender, serta Peran Perempuan” Selasa kemarin (21/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini diikuti oleh Kadiv PPPH Kemenkum NT, Edward James Sinaga didampingi Pokja Analis Hukum.

Berdasarkan data Simfoni PPA, terdapat sekitar 400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Baca Juga:

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi konkret, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong sinergi antarlembaga untuk menjaga martabat perempuan dan anak.

Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Marciana Dominika Jone, yang hadir mewakili Kepala BPHN, menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap regulasi yang berkaitan dengan kelompok rentan.

Baca Juga:

Marciana mengungkapkan bahwa hingga 16 Oktober 2025 tercatat lebih dari 25.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Jawa Barat.

Berdasarkan data Simfoni PPA, terdapat sekitar 400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB FGD Kekerasan Perempuan dan Anak BPHN BPHN Kemenkum Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Fokus Laga per Laga, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Fokus Laga per Laga, Responsnya Berkelas

  3. Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU