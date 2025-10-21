JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Simak Pesan Dirjen PP saat Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Simak Pesan Dirjen PP saat Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 16:17 WIB
Simak Pesan Dirjen PP saat Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan - JPNN.com Bali
Dirjen PP Dhahana Putra menekankan pentingnya uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan penguatan kapasitas jabatan fungsional perancang, kemarin (20/10). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti secara daring kegiatan Sosialisasi dan Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode November 2025, Senin kemarin (20/10).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra menekankan pentingnya uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan penguatan kapasitas jabatan fungsional perancang.

Ia juga mengimbau seluruh perancang untuk mencermati pengumuman serta melakukan pendaftaran sesuai ketentuan.

Baca Juga:

"Saat ini jumlah perancang telah mencapai 2.627 orang yang tersebar di unit pusat dan kantor wilayah seluruh Indonesia.

Jabatan Perancang merupakan jabatan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah karena berperan penting dalam memastikan kualitas, harmonisasi, dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dhahana Putra.

Tiga narasumber hadir dalam sosialisasi ini.

Baca Juga:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPHN Eva Gantini memaparkan dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi.

Direktur Fasilitasi Perancang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Widyastuti menekankan peran strategis perancang dalam mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dirjen PP Dhahana Putra menekankan pentingnya uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan penguatan kapasitas jabatan fungsional perancang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Kemenkum NTB Dirjen PP Dhahana Putra uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu

  2. Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal

  3. Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata - JPNN.com Bali

    Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU