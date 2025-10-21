Kemenkum NTB Gencar Sosialisasi Posbankum di Lombok Timur, Ini Pesan Kakanwil

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.

Salah satunya melalui Sosialisasi dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Timur.

Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/10) dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Bagian Hukum Setda Lombok Timur, Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Lombok Timur.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menekankan bahwa pembentukan Posbankum menjadi langkah strategis dalam mewujudkan desa yang sadar hukum.

“Posbankum merupakan kelanjutan dari program Kadarkum, dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan hukum secara mudah dan gratis.

Ini adalah bentuk nyata negara hadir memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warganya,” ujar Mila, sapaan akrabnya.