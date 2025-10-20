12 PPPK Kemenkum NTB Ikut Orientasi, Siap Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik

bali.jpnn.com, MATARAM - Sebanyak 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan orientasi PPPK Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, mulai 20 hingga 31 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter dan profesionalisme ASN di lingkungan Kemenkum.

Melalui orientasi, para PPPK dibekali dengan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai dasar ASN, kode etik, serta peran strategis mereka dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Pelaksanaan pembukaan orientasi di Kanwil Kemenkum NTB digelar di Ruang Rapat Tambora, dengan suasana penuh semangat dan antusiasme dari para peserta.

Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi para PPPK untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja instansi, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dalam arahannya menyampaikan bahwa orientasi ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai dasar aparatur negara.

“PPPK adalah bagian dari keluarga besar Kemenkumham yang memiliki tanggung jawab dan semangat pengabdian yang sama dengan ASN lainnya.

Orientasi ini menjadi bekal penting agar para pegawai memahami visi, misi, serta nilai organisasi, dan mampu mewujudkannya dalam pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.