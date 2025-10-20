JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dukung Satgas PASTI, Awas Kejahatan Scam dan Keuangan Ilegal

Kemenkum NTB Dukung Satgas PASTI, Awas Kejahatan Scam dan Keuangan Ilegal

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:59 WIB
Kemenkum NTB Dukung Satgas PASTI, Awas Kejahatan Scam dan Keuangan Ilegal - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Anna Ernita dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Penguatan Fungsi Pemberantasan Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar secara virtual oleh OJK, Senin (20/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Penguatan Fungsi Pemberantasan Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal.

FGD yang digelar secara virtual oleh Satuan Kerja Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) berlangsung Senin (20/10).

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkum NTB, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, serta jajaran pelaksana terkait.

Baca Juga:

FGD bertema “Koordinasi Penguatan Fungsi Pemberantasan Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal oleh Satgas PASTI bersama Satuan Kerja Pengawas OJK” ini juga diikuti oleh Satgas PASTI Daerah NTB serta perwakilan dari OJK.

Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, saat membuka kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk melawan kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks.

Rizal menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen OJK bersama 21 kementerian dan lembaga dalam Satgas PASTI untuk melindungi masyarakat dari kejahatan scam yang kian canggih dan masif.

Baca Juga:

“Satgas PASTI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Keberadaan Satgas ini guna memastikan adanya sistem pengawasan dan respons cepat terhadap praktik keuangan ilegal yang merugikan masyarakat,” ujar Rizal Ramadhani.

Keberadaan Satgas PASTI guna memastikan adanya sistem pengawasan dan respons cepat terhadap praktik keuangan ilegal yang merugikan masyarakat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Otoritas Jasa Keuangan OJK Satgas Pasti Satgas PASTI NTB Kejahatan Scam Keuangan Ilegal Ketua Satgas PASTI Rizal Ramadhani

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata - JPNN.com Bali

    Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

  2. Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi! - JPNN.com Bali

    Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi!

  3. Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU