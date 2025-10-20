Kadiv Yankum Anna Ernita Tegaskan Kompetensi Notaris Jadi Kunci Pengalihan Saham

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:29 WIB
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita saat memberikan pengantar pada Seminar Aspek Hukum dan Praktik Notaris dalam Pengalihan Saham Perseroan Terbatas di Hotel Lombok Raya, Sabtu (18/10) lalu. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita menghadiri Seminar Aspek Hukum dan Praktik Notaris dalam Pengalihan Saham Perseroan Terbatas di Hotel Lombok Raya, Sabtu (18/10) lalu.

‎‎Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah NTB dan diikuti oleh 248 peserta dari NTB dan luar daerah.

‎‎Anna Ernita menyampaikan bahwa pengalihan saham dalam perseroan terbatas merupakan transaksi yang dekat kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, proses pengalihan saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris memiliki peran penting dalam menyusun dan membuat akta pengalihan saham secara sah dan legal.

‎‎"Dengan meningkatnya kompetensi notaris, dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis," ujar Anna Ernita.

‎Anna Ernita juga menekankan pentingnya edukasi bagi notaris untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, dan update regulasi.

Dengan demikian, notaris dapat menjelaskan kepada para pihak mengenai risiko, hak, dan kewajiban mereka sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

Menurut Kadiv Yankum Anna Ernita, notaris memiliki peran penting dalam menyusun dan membuat akta pengalihan saham secara sah dan legal. ??
