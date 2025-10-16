JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkumham NTB Raih Predikat Terbaik I IKPA Satker Pagu Besar, Ada Catatan

Kemenkumham NTB Raih Predikat Terbaik I IKPA Satker Pagu Besar, Ada Catatan

Kamis, 16 Oktober 2025 – 06:48 WIB
Kemenkumham NTB Raih Predikat Terbaik I IKPA Satker Pagu Besar, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Kabag Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menerima penghargaan dari KPPN Mataram, Rabu kemarin (15/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (yang saat ini telah berubah menjadi Kanwil Kemenkum NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan.

Kemenkumham NTB baru saja meraih Predikat Terbaik I Nilai IKPA untuk kategori Satuan Kerja Pagu Besar dalam kegiatan sosialisasi akhir tahun yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Rabu kemarin (15/10).

Penghargaan tersebut diterima langsung Kabag Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, tertib, dan berintegritas tinggi sepanjang tahun anggaran 2025.

Kepala Kantor Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Ircham, menyampaikan sejumlah poin penting.

Catatan DJPb Provinsi NTB, sekitar 77 persen satuan kerja di wilayah KPPN Mataram telah mencapai kinerja anggaran kategori baik sepanjang Triwulan III Tahun 2025.

Baca Juga:

23 persen satker masih perlu mempercepat realisasi anggaran di Triwulan IV.

"Masih terdapat potensi defisit pada belanja pegawai di beberapa satker serta stagnasi penyaluran anggaran fisik akibat keterlambatan administrasi, revisi anggaran, dan koordinasi yang belum optimal antara K/L dan Pemda," kata Ircham.

Kemenkumham NTB meraih Predikat Terbaik I Nilai IKPA untuk kategori Satuan Kerja Pagu Besar dari KPPN Mataram, Rabu kemarin (15/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kemenkumham NTB KPPN Mataram DJPb Provinsi NTB Predikat Terbaik I Nilai IKPA Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU