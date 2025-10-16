Kemenkumham NTB Raih Predikat Terbaik I IKPA Satker Pagu Besar, Ada Catatan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (yang saat ini telah berubah menjadi Kanwil Kemenkum NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan.

Kemenkumham NTB baru saja meraih Predikat Terbaik I Nilai IKPA untuk kategori Satuan Kerja Pagu Besar dalam kegiatan sosialisasi akhir tahun yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Rabu kemarin (15/10).

Penghargaan tersebut diterima langsung Kabag Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, tertib, dan berintegritas tinggi sepanjang tahun anggaran 2025.

Kepala Kantor Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Ircham, menyampaikan sejumlah poin penting.

Catatan DJPb Provinsi NTB, sekitar 77 persen satuan kerja di wilayah KPPN Mataram telah mencapai kinerja anggaran kategori baik sepanjang Triwulan III Tahun 2025.

23 persen satker masih perlu mempercepat realisasi anggaran di Triwulan IV.

"Masih terdapat potensi defisit pada belanja pegawai di beberapa satker serta stagnasi penyaluran anggaran fisik akibat keterlambatan administrasi, revisi anggaran, dan koordinasi yang belum optimal antara K/L dan Pemda," kata Ircham.