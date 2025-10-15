Kemenkum NTB Gandeng Poltekkes Mataram, Beri Pendampingan Daftar KI

JPNN.com

Kanwil Kemenkum NTB hadir memberikan edukasi sekaligus pendampingan langsung kepada dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, Rabu (15/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus menggaungkan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di kalangan akademisi dan peneliti.

Rabu (15/10), Kanwil Kemenkum NTB hadir memberikan edukasi sekaligus pendampingan langsung kepada dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiv Yankum Kemenkum NTB, Anna Ernita didampingi Kabid Pelayanan KI, Puan Rusmayadi, serta tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Dari pihak tuan rumah, turut hadir Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, Yopi Harwinanda Ardesa serta Wakil Direktur II dan para dosen serta mahasiswa.

Kadiv Yankum Anna Ernita menyampaikan apresiasi kepada Poltekkes Kemenkes Mataram atas dukungan terhadap kegiatan ini.

“Kami berterima kasih atas fasilitasi dari Poltekkes Mataram.

Harapannya, kegiatan ini dapat memperluas wawasan para dosen dan peneliti, khususnya dalam menghasilkan inovasi yang berpotensi menjadi paten dan memperoleh perlindungan hukum,” ujar Anna Ernita.

Anna Ernita juga menegaskan pentingnya kolaborasi ke depan melalui penandatanganan MOU antara Kanwil Kemenkum NTB dan Poltekkes Kemenkes Mataram untuk memperkuat perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual.

