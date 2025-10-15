JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gencar Sosialisasi Posbankum, Kota Mataram Ditarget 100 Persen

Kemenkum NTB Gencar Sosialisasi Posbankum, Kota Mataram Ditarget 100 Persen

Rabu, 15 Oktober 2025 – 16:23 WIB
Kemenkum NTB Gencar Sosialisasi Posbankum, Kota Mataram Ditarget 100 Persen - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati memimpin sosialisasi Posbankum yang berlangsung di Kantor Camat Mataram, Rabu (15/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali menggelar Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan pada, Rabu (15/10).

Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati kali ini berlangsung di Kantor Camat Mataram.

Hadir saat sosialisasi Asisten 1 Kota Mataram, Camat Ampenan, Camat Cakranegara, Camat Sandubaya, dan lurah se-Kecamatan Ampenan.

Baca Juga:

‎Kakanwil ‎I Gusti Putu Milawati menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan akses dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Hingga saat ini, tercatat 42 kelurahan di Kota Mataram telah membentuk Posbankum.

“Dengan harapan Kota Mataram menjadi daerah pertama di NTB yang mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan,” ucap Mila.

Baca Juga:

‎Mila juga berharap seluruh kabupaten dan kota turut mendukung pembentukan Posbankum.

“Semoga kerja sama dan kolaborasi ini bisa terus berjalan sampai kita bisa meresmikan Posbankum sebanyak 1163 desa/kelurahan se-NTB,” ujar Mila.

Dengan harapan Kota Mataram menjadi daerah pertama di NTB yang mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Posbankum Sosialisasi Posbankum kota mataram pemkot mataram

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU