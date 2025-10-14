JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dorong Pembentukan Posbankum di Mataram & Selaparang

Kemenkum NTB Dorong Pembentukan Posbankum di Mataram & Selaparang

Selasa, 14 Oktober 2025 – 20:41 WIB
Kemenkum NTB Dorong Pembentukan Posbankum di Mataram & Selaparang - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Posbankum di Kecamatan Mataram dan Selaparang, Selasa (14/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang, Selasa (14/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kanwil Kemenkum NTB, Camat Mataram dan Camat Selaparang, para lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, masyarakat, serta pemuda di dua kecamatan itu.

Kegiatan di aula Kantor Camat Mataram dibuka langsung oleh Camat Mataram.

Baca Juga:

Camat Mataram menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif pembentukan Posbankum.

Menurutnya, keberadaan Posbankum akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan hukum secara cepat dan tepat di tingkat kelurahan.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan materi mengenai rujukan pembentukan, manfaat, skema layanan, serta peran strategis juru damai dan paralegal dalam Posbankum.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa Posbankum merupakan bentuk nyata implementasi program Asta Cita Presiden di bidang reformasi hukum, yang bertujuan mendekatkan akses hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu testimoni disampaikan oleh Lurah Pagesangan Barat, Putri Aydul Sakinah, yang mengungkapkan dukungannya terhadap program ini.

Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Posbankum di Kecamatan Mataram dan Selaparang, Selasa (14/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Posbankum mataram Selaparang Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

  2. Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh - JPNN.com Bali

    Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU