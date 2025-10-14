SLB Negeri 1 Lombok Barat Produksi Batik Tereng, Ini Saran Penting Kakanwil

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melakukan kunjungan sekaligus koordinasi penting terkait perlindungan kekayaan intelektual di SLB Negeri 1 Lombok Barat, Senin (13/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari semangat “Setahun Bekerja, Bergerak-Berdampak” yang terus digaungkan oleh Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung perkembangan kreativitas masyarakat, khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita langsung hadir untuk memberikan arahan dan pendampingan atas karya-karya seni yang dihasilkan oleh siswa SLB Negeri 1 Lombok Barat, khususnya dalam bidang seni batik.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil I Gusti Putu Milawati pentingnya perlindungan hukum atas hasil karya anak-anak penyandang disabilitas menjadi fokus utama kunjungan.

Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Lombok Barat, Baiq Minarniwati, menjelaskan bahwa keterampilan membatik ini diawali dari pemanfaatan dana BOS untuk kursus pembuatan motif batik, yang kemudian diteruskan kepada para siswa.

Produk batik tersebut kini mampu memiliki nilai ekonomi dengan harga jual di bawah Rp 250.000 per lembar.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB memberikan arahan agar sekolah segera mendaftarkan merek “Batik Tereng SLBN 1 Lombok Barat”.

Kemudian mendaftarkan setiap motif batik sebagai ciptaan hak cipta, guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal.