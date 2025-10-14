Kemenkum NTB Dorong Kecamatan Sandubaya dan Cakranegara Bentuk Posbankum

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 14:27 WIB
Kadiv PPPH Edward James Sinaga memberi pemaparan peran strategis Posbankum saat sosialisasi pembentukan Posbankum di Tingkat kecamatan, Senin kemarin (13/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui sosialisasi pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kecamatan.

Sosialisasi Senin kemarin (13/10) dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Cakranegara.

Dalam sosialisasi ini disampaikan mengenai Posbankum, meliputi dasar hukum pembentukan, manfaat dan layanan yang tersedia.

Kemudian skema atau alur pelayanan, syarat pembentukan Posbankum, serta program pemberdayaan masyarakat melalui Posbankum.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga yang hadir mewakili Kakanwil I Gusti Putu Milawati, turut memberikan paparan terkait peran strategis Posbankum dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya agenda reformasi hukum.

Ia menjelaskan dasar hukum pembentukan Posbankum, tujuan serta layanan yang disediakan, pelatihan dan sertifikasi juru damai serta paralegal.

Kemudian lingkup perkara yang dapat diselesaikan, hingga nilai sosial dan ekonomi yang terkandung dalam keberadaan Posbankum.

Sosialisasi ini diapresiasi oleh Camat Cakranegara dan Sekretaris Camat Sandubaya.

