Menkum Supratman Resmikan Posbankum di Malut, Kakanwil Milawati Merespons

bali.jpnn.com, MALUKU UTARA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan pembukaan pelatihan paralegal Maluku Utara (Malut) secara daring, Senin (13/10).

Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan akses keadilan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

‎‎Peresmian Posbankum Maluku Utara yang digelar di Ternate ini dilakukan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Kegiatan ini juga diikuti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, serta dihadiri oleh bupati/wali kota.

‎‎Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan pembukaan pelatihan paralegal bertujuan memberikan akses dan keadilan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

‎‎“Pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan,” ujar Menkum Supratman.

Baca Juga: Menkum Supratman Tegaskan Komitmen Pelindungan Hak Cipta di Platform Streaming

‎Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator dan mendorong program Posbankum desa/kelurahan.

‎‎"Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum," kata Sherly Tjoanda.