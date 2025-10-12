Jalin Sinergi, Kemenkum NTB Hadir di Puncak HUT ke-90 NWDI

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kanwil Kemenkum NTB ikut menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-90 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Anjani, Lombok Timur, Minggu (12/10).

‎‎Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Turut hadir Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta pimpinan pondok NWDI se-Pulau Lombok.

‎‎Gubernur Lalu Iqbal mengatakan NWDI merupakan organisasi masyarakat kemasyarakatan terbesar di NTB.

Ia juga mengungkapkan bahwa NWDI memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di Lombok, melalui pendidikan yang menanamkan semangat patriotik dan kebangsaan kepada para muridnya.

‎‎Acara akbar ini menjadi momentum penting keluarga besar Nahdlatul Wathan (NW) untuk mengenang perjuangan Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NW.

‎‎Menteri Irfan Yusuf menyampaikan salam dan ucapan selamat dari pemerintah.

Menteri Irfan Yusuf berharap HUT ke-90 menjadi titik tolak bagi NW untuk lebih memperbesar dan memperkuat kiprahnya dalam pembangunan Indonesia.