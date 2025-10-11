Museum Negari NTB Mengantongi Dua Sertifikat Hak Cipta, Kakanwil Bersuara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan perlindungan kekayaan intelektual (KI).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran aktif dalam acara pembukaan Museum Begawe Vol.2, yang digelar di Museum Negeri NTB, Sabtu (11/10).

Mengusung tema pelestarian warisan budaya, seni, dan sejarah, Museum Begawe Vol.2 menyajikan berbagai kegiatan interaktif.

Baca Juga: Menkum Supratman Tegaskan Komitmen Pelindungan Hak Cipta di Platform Streaming

Mulai dari lomba mewarnai, mendongeng, tari kreasi antar pelajar, serta Museum Got Talent yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dari seluruh SLB di NTB.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat memberi sambutan menekankan pentingnya pelindungan KI sebagai bagian integral dari pelestarian budaya daerah.

Kakanwil menyampaikan bahwa NTB memiliki banyak potensi KI, baik dalam bentuk karya seni, ekspresi budaya tradisional, maupun inovasi lokal.

“Melalui pelindungan hukum, karya-karya budaya akan lebih terjaga keberlangsungannya dan memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Kami mengajak semua pihak untuk mulai aktif melindungi karya mereka melalui pencatatan kekayaan intelektual,” ujar Mila, sapaan akrabnya.