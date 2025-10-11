JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Museum Negari NTB Mengantongi Dua Sertifikat Hak Cipta, Kakanwil Bersuara

Museum Negari NTB Mengantongi Dua Sertifikat Hak Cipta, Kakanwil Bersuara

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 17:16 WIB
Museum Negari NTB Mengantongi Dua Sertifikat Hak Cipta, Kakanwil Bersuara - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan dua sertifikat pencatatan hak cipta kepada Museum Negeri NTB, yakni Sertifikat Hak Cipta Motif Kain Batik Sekardiu dan Sertifikat Hak Cipta Motif Kaos Sekardiu Museum Negeri NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan perlindungan kekayaan intelektual (KI).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran aktif dalam acara pembukaan Museum Begawe Vol.2, yang digelar di Museum Negeri NTB, Sabtu (11/10).

Mengusung tema pelestarian warisan budaya, seni, dan sejarah, Museum Begawe Vol.2 menyajikan berbagai kegiatan interaktif.

Baca Juga:

Mulai dari lomba mewarnai, mendongeng, tari kreasi antar pelajar, serta Museum Got Talent yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dari seluruh SLB di NTB.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat memberi sambutan menekankan pentingnya pelindungan KI sebagai bagian integral dari pelestarian budaya daerah.

Kakanwil menyampaikan bahwa NTB memiliki banyak potensi KI, baik dalam bentuk karya seni, ekspresi budaya tradisional, maupun inovasi lokal.

Baca Juga:

“Melalui pelindungan hukum, karya-karya budaya akan lebih terjaga keberlangsungannya dan memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Kami mengajak semua pihak untuk mulai aktif melindungi karya mereka melalui pencatatan kekayaan intelektual,” ujar Mila, sapaan akrabnya.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa NTB memiliki banyak potensi KI, baik dalam bentuk karya seni, ekspresi budaya tradisional dan inovasi lokal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Museum Negeri NTB hak cipta Sertifikat Hak Cipta Museum Begawe Vol.2 Potensi KI Kain Batik Sekardiu Kaos Sekardiu Dekranasda NTB Dinas Pariwisata NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  2. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

  3. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU