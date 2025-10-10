JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Mandalika Expo 2025: Kakanwil Dorong UMKM Daftarkan Merek & Perseroan Perorangan

Mandalika Expo 2025: Kakanwil Dorong UMKM Daftarkan Merek & Perseroan Perorangan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 18:41 WIB
Mandalika Expo 2025: Kakanwil Dorong UMKM Daftarkan Merek & Perseroan Perorangan - JPNN.com Bali
Kakanwil I Gusti Putu Muliawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita turut hadir meninjau stan dan menyapa pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam Mandalika Expo 2025.. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB turut ambil bagian dalam ajang Mandalika Expo 2025 yang berlangsung di Alun-alun Tastura, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (10/10).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata implementasi semangat “Setahun bekerja, bergerak berdampak” dengan menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam ajang yang berlangsung sejak 9 Oktober hingga 12 Oktober 2025 ini diisi dengan pembukaan stan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).

Baca Juga:

Melalui stan ini masyarakat dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai layanan hukum seperti pendaftaran merek, pendirian perseroan perorangan, serta memperoleh informasi penting seputar perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kakanwil I Gusti Putu Muliawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita turut hadir meninjau stan dan menyapa pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam expo.

Kakanwil aktif berdialog dengan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan dan pengembangan usaha.

Baca Juga:

Beberapa pelaku usaha juga melakukan konsultasi langsung, di antaranya satu orang yang menanyakan layanan Perseroan Perorangan (PP) dan dua orang terkait pendaftaran merek.

“Kami hadir di Mandalika Expo untuk memastikan layanan Kementerian Hukum benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati aktif berdialog dengan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan dan pengembangan usaha.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mandalika Expo 2025 Kemenkum NTB UMKM merek Perseroan Perorangan Layanan KI Layanan AHU Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kadiv Yankum Anna Ernita

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

  2. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  3. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU