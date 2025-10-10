Mandalika Expo 2025: Kakanwil Dorong UMKM Daftarkan Merek & Perseroan Perorangan

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB turut ambil bagian dalam ajang Mandalika Expo 2025 yang berlangsung di Alun-alun Tastura, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (10/10).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata implementasi semangat “Setahun bekerja, bergerak berdampak” dengan menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam ajang yang berlangsung sejak 9 Oktober hingga 12 Oktober 2025 ini diisi dengan pembukaan stan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).

Melalui stan ini masyarakat dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai layanan hukum seperti pendaftaran merek, pendirian perseroan perorangan, serta memperoleh informasi penting seputar perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kakanwil I Gusti Putu Muliawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita turut hadir meninjau stan dan menyapa pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam expo.

Kakanwil aktif berdialog dengan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan dan pengembangan usaha.

Beberapa pelaku usaha juga melakukan konsultasi langsung, di antaranya satu orang yang menanyakan layanan Perseroan Perorangan (PP) dan dua orang terkait pendaftaran merek.

“Kami hadir di Mandalika Expo untuk memastikan layanan Kementerian Hukum benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.