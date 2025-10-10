Yuk Manfaatkan Layanan AHU dan KI di Mandalika Expo 2025!

JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:55 WIB
Pengunjung Mandalika Expo 2025 memanfaatkan layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) serta Kekayaan Intelektual (KI) di stan Kemenkum NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kemenkum NTB melalui Divisi Pelayanan Hukum turut berpartisipasi dalam kegiatan Mandalika Expo 2025 yang digelar di Alun-alun Tastura, Lombok Tengah, Kamis (9/10).

Partisipasi Kanwil Kemenkum NTB ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap kegiatan perekonomian daerah dan promosi layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) serta Kekayaan Intelektual (KI).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah, Sekda Lombok Tengah serta para Asisten dan Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Lombok Tengah.

Selain itu, turut hadir pula perwakilan perajin keris dari 17 kota/kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi.

Selama kegiatan berlangsung, stan layanan Kemenkum NTB menerima berbagai konsultasi dari masyarakat.

Sebanyak empat orang menanyakan layanan Perseroan Perorangan (PP), mulai dari tata cara pendaftaran hingga penerbitan Surat Keterangan Perseroan Perorangan.

Selain itu, tiga orang melakukan konsultasi terkait pendaftaran hak cipta, dan satu orang berkonsultasi mengenai prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran merek bagi pelaku UMKM.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggaranya kegiatan ini.

