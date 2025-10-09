Sampah Jadi Problem Besar NTB, Siti Aisyah Sosialisasi Program Eco Green Office

JPNN.com

Kamis, 09 Oktober 2025 – 21:50 WIB
Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi Program Eco Green Office, Kamis (9/10). Sosialisasi sebagai upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab seluruh pegawai terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi Program Eco Green Office, Kamis (9/10)

Sosialisasi sebagai upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab seluruh pegawai terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sosialisasi ini menghadirkan Siti Aisyah, inovator lingkungan sekaligus pendiri Bank Sampah NTB Mandiri sebagai narasumber.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama, seluruh ASN, serta mahasiswa magang, dan menjadi bagian dari komitmen Kemenkum NTB dalam mendukung program pemerintah menuju penerapan kantor ramah lingkungan.

Siti Aisyah menjelaskan bahwa persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat meningkat setiap tahun, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Melalui Bank Sampah NTB Mandiri, ia mengembangkan inovasi pengolahan limbah seperti pemanfaatan daun nanas menjadi serat tenun bernilai ekonomi tinggi serta pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Ia menegaskan bahwa kunci utama dari pengelolaan sampah adalah pemilahan sejak dari sumbernya, baik di rumah maupun di tempat kerja.

“Pengelolaan sampah yang efektif dimulai dari kebiasaan kecil, yaitu memilah sampah berdasarkan jenisnya.

