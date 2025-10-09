JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Mandalika Expo: Kemenkum NTB Dorong Pelindungan Produk Lokal dan Budaya Lombok

Kamis, 09 Oktober 2025 – 17:29 WIB
Mandalika Expo: Kemenkum NTB Dorong Pelindungan Produk Lokal dan Budaya Lombok - JPNN.com Bali
Suasana pembukaan Mandalika Expo yang berlangsung mulai 9 hingga 12 Oktober 2025. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kemenkum NTB melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, menghadiri pembukaan Mandalika Expo Inovasi, Seni dan Budaya 2025, Kamis (9/10).

Hal ini menunjukkan dukungan Kemenkum NTB terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya daerah.

Bupati Lalu Pathul Bahri menyebutkan Mandalika Expo digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Lombok Tengah.

Mandalika Expo berlangsung mulai 9 hingga 12 Oktober 2025.

"Selain merayakan HUT Lombok Tengah, diharapkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan ekonomi lokal, mempromosikan pariwisata daerah.

Kami ingin memperkenalkan Mandalika sebagai destinasi kuliner unggulan.

Kami juga ingin memberikan hiburan dan edukasi melalui festival yang menarik serta informatif bagi masyarakat," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Mandalika Expo menghadirkan beragam acara menarik, mulai dari festival dan pameran kesenian seperti pameran Keris, pertunjukan Gendang Beleq, lomba memasak Ibu PKK, lomba mewarnai anak, hingga lomba Peresean yang diikuti oleh 12 kecamatan.

