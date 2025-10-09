Asisten Deputi Fiqi Nana Bertemu Kakanwil Milawati, Sorot Kualitas Regulasi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan kerja Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Litigasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Fiqi Nana Kania, Rabu (8/10).

‎Fiqi Nana Kania menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan salah satu rangkaian koordinasi dan audiensi tentang reformasi regulasi dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB.

‎‎"Mengingat wilayah NTB merupakan salah satu destinasi wisata internasional yg dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya diharapkan regulasi yang baik dan berkualitas di daerah dapat meningkatkan investasi," ujar Fiqi Nana Kania.

‎Kakanwil ‎Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengucapkan terima kasih atas kunjungan Fiqi Nana Kania beserta jajaran.

Ia berharap audiensi ini dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi di daerah.

‎‎"Melalui audiensi ini, Deputi Bidang Hukum dan tim mampu mengakomodir kondisi di daerah khususnya dalam bidang pembentukan regulasi dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yg ada di daerah.

Mulai dari keterlibatan Perancang PUU dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan serta peran serta kepala daerah atau pimpinan di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian," kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎Koordinator Perancang Peraturan Perundangan-undangan Suyanto Edi Wibowo mengatakan Kanwil Kemenkum NTB memiliki peran penting dalam pembentukan regulasi di daerah.