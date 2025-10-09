JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Pertamina Apresiasi Pemenang PGTC 2025, Kunjungi Destinasi Unik Sekitar Mandalika

Pertamina Apresiasi Pemenang PGTC 2025, Kunjungi Destinasi Unik Sekitar Mandalika

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:37 WIB
Pertamina Apresiasi Pemenang PGTC 2025, Kunjungi Destinasi Unik Sekitar Mandalika - JPNN.com Bali
PT Pertamina (Persero) mengajak para pemenang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 mengunjungi sisi lain Mandalika, termasuk ke Sirkuit Mandalika. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, MATARAM - PT Pertamina (Persero) mengajak para pemenang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 mengunjungi sisi lain Mandalika.

Para pemenang berjumlah 11 mahasiswa yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia ini  bukan hanya menyaksikan ajang balapan Internasional MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tetapi juga menelusuri kekayaan tradisi dan budaya masyarakat Lombok.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina ingin memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada Gen Z sehingga bisa menjadi penjaga tradisi.

Baca Juga:

"Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang diakui dunia. Gen Z harus dikenalkan sejak dini agar bisa menjaga warisan budaya luhur bangsa," ujar Fadjar Djoko Santoso.

Di sela hiruk pikuk MotoGP Mandalika 2025, imbuh Fadjar, para pemenang diajak mengunjungi Museum NTB, tempat sejarah dan budaya Pulau Seribu Masjid yang terjaga rapi.

Dari museum, langkah para pemenang PGTC 2025 berlanjut ke Islamic Center Lombok, komplek megah pusat religius dengan menara setinggi 99 meter.

Baca Juga:

Perjalanan berlanjut ke Desa Sade, perkampungan tradisional suku Sasak yang mempertahankan rumah berlantai tanah dan anyaman bambu.

"Di sinilah, para mahasiswa melihat makna sejati dari inovasi berakar pada tradisi, nilai yang sejalan dengan semangat Pertamina menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan," imbuh Fadjar.

PT Pertamina (Persero) mengajak para pemenang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 mengunjungi sisi lain Mandalika.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Pemenang PGTC 2025 Mandalika PGTC 2025 pertamina PT Pertamina Persero MotoGP Mandalika 2025

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  2. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  3. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU