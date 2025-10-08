JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Henry Sulaiman Sorot Optimalisasi Layanan AHU di Kanwil, Kakanwil Merespons

Henry Sulaiman Sorot Optimalisasi Layanan AHU di Kanwil, Kakanwil Merespons

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:05 WIB
Henry Sulaiman Sorot Optimalisasi Layanan AHU di Kanwil, Kakanwil Merespons - JPNN.com Bali
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Henry Sulaiman memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perdata secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (7/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Pelaksana pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perdata secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (7/10).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Henry Sulaiman.

Henry Sulaiman dan dalam arahannya menyampaikan sejumlah Rencana Aksi Direktorat Perdata Ditjen AHU yang perlu menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah.

Baca Juga:

Mulai dari optimalisasi pendaftaran jaminan Fidusia, pengawasan PNBP Jaminan Fidusia, pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris, kelancaran layanan Legalisasi dan Apostille hingga usulan nama anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).

Semua data itu harus segera disampaikan Kantor Wilayah ke Ditjen AHU paling lambat 25 Oktober 2025 untuk mendukung proses pelantikan anggota baru.

"Rencana Aksi juga mencakup pelaksanaan registrasi ulang Notaris, pelaporan pengisian kuesioner PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) oleh Notaris serta peningkatan pemahaman substansi pemeriksaan dan pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris," ujar Henry Sulaiman.

Baca Juga:

Henry Sulaiman juga menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi Ditjen AHU.

Terutama dalam pemenuhan data dukung serta pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan hukum secara optimal.

Henry Sulaiman dan dalam arahannya menyampaikan sejumlah Rencana Aksi Direktorat Perdata Ditjen AHU yang perlu menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman Kemenkum NTB Layanan AHU Jaminan Fidusia Akta Wasiat PNPB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU