Kemenkum NTB Siap Dukung Mandalika Expo 2025: Hadirkan Layanan KI dan AHU

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dalam Mandalika Expo 2025 yang akan digelar pada 9–12 Oktober 2025 di Alun-Alun Tastura, Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, dalam rapat teknis yang digelar oleh Bapperida Lombok Tengah, Selasa (7/10).

Mandalika Expo 2025 mengusung tema “Maik, Medahar, Mekedek” yang mencerminkan semangat kebersamaan, kreativitas, dan gotong royong masyarakat Lombok Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah dan akan resmi dibuka oleh Bupati Lombok Tengah pada Jumat (10/10) lusa.

Acara ini akan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pelaku UMKM, serta masyarakat umum.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kanwil Kemenkum NTB akan menghadirkan booth layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) di area utama expo.

Melalui booth tersebut, masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh informasi dan layanan langsung terkait pendaftaran merek, hak cipta, serta layanan administrasi hukum lainnya.

Kanwil Kemenkum NTB juga akan menugaskan narasumber dari Bidang Pelayanan Hukum untuk tampil dalam sesi talkshow, membawakan materi pentingnya perlindungan dan pendaftaran KI bagi pelaku usaha dan kreator lokal.