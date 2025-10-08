JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung: Permudah Legalitas UMKM

Diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung: Permudah Legalitas UMKM

Rabu, 08 Oktober 2025 – 14:17 WIB
Diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung: Permudah Legalitas UMKM - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, Rabu (8/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, Rabu (8/10).

Kemenkum NTB memberi pemahaman terkait badan hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM.

Kepala Desa Batu Kumbung Wirya Adisaputra mengapresiasi digelarnya acara diseminasi AHU Online ini.

Baca Juga:

Ia juga berharap agar informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini bisa diteruskan oleh kepala dusun (Kadus) kepada masyarakat setempat.

Wirya Adisaputra menekankan pentingnya pemahaman tentang AHU dan bagaimana hal ini dapat membantu memperkuat legalitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperoleh badan hukum.

Baca Juga:

"Banyak pelaku usaha yang enggan mendaftarkan badan hukumnya karena dianggap rumit, mahal, dan memerlukan banyak dokumen.

Namun, dengan adanya sistem AHU Online, kini siapa pun bisa mendaftarkan usaha mereka sebagai Perseroan Perorangan tanpa perlu datang ke kantor atau melalui birokrasi yang berbelit-belit," kata Anna Ernita.

Kemenkum NTB memberi pemahaman terkait badan hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM saat diseminasi AHU Online di Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, Rabu (8/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   AHU Online Sistem AHU Online Desa Batu Kumbung lombok barat Kemenkum NTB UMKM Legalitas UMKM Kadiv Yankum Anna Ernita

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU