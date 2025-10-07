Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Barat Jalin Sinergi, Genjot Pelayanan Hukum

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Sumbawa Barat.

Senin kemarin (6/10), Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Pemkab Sumbawa Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan ekonomi daerah.

Sekda Sumbawa Barat, Hairul Jibril menerima kunjungan Tim Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin langsung Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Tim Bidang Pelayanan KI.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkab Sumbawa Barat tentang Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemantauan, Evaluasi, Pembudayaan Hukum, dan lain-lain.

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak dalam bidang hukum dan ekonomi.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan terkait beberapa hal mengenai program yang ada pada Kemenkum NTB, antara lain Pos Bantuan Hukum dan Paralegal Justice Award.

Ia juga mengusulkan agar universitas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat didaftarkan sebagai LKBH dan OBH yang terakreditasi.

Kakanwil Milawati juga menyampaikan terkait pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI).