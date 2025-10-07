JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Barat Jalin Sinergi, Genjot Pelayanan Hukum

Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Barat Jalin Sinergi, Genjot Pelayanan Hukum

Selasa, 07 Oktober 2025 – 15:05 WIB
Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Barat Jalin Sinergi, Genjot Pelayanan Hukum - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Pemkab Sumbawa Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan ekonomi daerah, Senin kemarin (6/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Sumbawa Barat.

Senin kemarin (6/10), Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Pemkab Sumbawa Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dan ekonomi daerah.

Sekda Sumbawa Barat, Hairul Jibril menerima kunjungan Tim Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin langsung Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Tim Bidang Pelayanan KI.

Baca Juga:

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkab Sumbawa Barat tentang Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemantauan, Evaluasi, Pembudayaan Hukum, dan lain-lain.

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak dalam bidang hukum dan ekonomi.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan terkait beberapa hal mengenai program yang ada pada Kemenkum NTB, antara lain Pos Bantuan Hukum dan Paralegal Justice Award.

Baca Juga:

Ia juga mengusulkan agar universitas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat didaftarkan sebagai LKBH dan OBH yang terakreditasi.

Kakanwil Milawati juga menyampaikan terkait pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI).

Nota kesepakatan antara Kemenkum NTB dan Pemkab Sumbawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak dalam bidang hukum dan ekonomi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Barat Ekonomi Daerah Pelayanan Hukum Paralegal Justice Award Posbankum UMKM kekayaan intelektual

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU