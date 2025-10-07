JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Supratman Dorong Transparansi Korporasi, Kemenkum NTB Siap Kawal

Menkum Supratman Dorong Transparansi Korporasi, Kemenkum NTB Siap Kawal

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:45 WIB
Menkum Supratman Dorong Transparansi Korporasi, Kemenkum NTB Siap Kawal - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi dan peluncuran Verifikasi Beneficial Ownership (BO) Gateway, Senin (6/10).

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia serta notaris dari berbagai daerah.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa sistem pencatatan BO yang selama ini berbasis self-declaration rawan disalahgunakan, bahkan sering terjadi pencatutan nama pejabat atau pihak lain tanpa persetujuan.

Baca Juga:

"Dengan terbitnya Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, pendaftaran BO kini wajib dilakukan melalui notaris dan diverifikasi secara berlapis.

Selain itu, seluruh Perseroan Terbatas diwajibkan melaporkan laporan keuangan teraudit dan bukti pembayaran pajak.

Apabila tidak dipenuhi, sistem akan secara otomatis memblokir korporasi yang bersangkutan," ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Baca Juga:

Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Dengan adanya sistem verifikasi baru ini, Indonesia dapat menjawab tuntutan standar internasional terkait transparansi korporasi, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menkum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa sistem pencatatan BO yang selama ini berbasis self-declaration rawan disalahgunakan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum Kemenkum NTB Beneficial Ownership Gateway Pencatatan BO Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 Perseroan Terbatas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU