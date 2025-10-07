Koleksi Galeri Sejarah dan Kelompok Tenun Mantar Bikin Takjub, Kakanwil Berpesan

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan pemantauan Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (6/10).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, diikuti jajaran Divisi Pelayanan Hukum bersama PT AMMAN Mineral serta perwakilan Kelompok Tenun Mantar Berseri.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Galeri Informasi Sejarah Sumbawa Barat di Taliwang yang baru diresmikan pada November 2024.

Galeri ini menjadi ruang edukasi dan literasi publik yang menampilkan sejarah, budaya, serta warisan lokal Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Mila, sapaan akrabnya menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kekayaan budaya daerah melalui mekanisme pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

“Warisan budaya seperti pakaian adat, makanan khas, maupun kesenian tradisional adalah identitas daerah yang perlu dilindungi.

Melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, dapat menjaga agar nilai budaya lokal tetap lestari dan tidak diakui oleh pihak lain,” ujar Mila.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan Kelompok Tenun Mantar Berseri di Desa Mantar, kelompok binaan PT. AMMAN Mineral sejak 2022.