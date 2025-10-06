Kanwil Kemenkum NTB Siap Melaksanakan Core Value ASN BerAKHLAK

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 22:07 WIB
Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Core Value BerAKHLAK dengan mengikuti Sosialisasi Survei Implementasi Core Value BerAKHLAK Tahun 2025, Senin (6/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Core Value BerAKHLAK dengan mengikuti Sosialisasi Survei Implementasi Core Value BerAKHLAK Tahun 2025, Senin (6/10).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Tata Usaha, M. Amin Imran beserta tim Analis SDM Aparatur.

Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan informasi penting terkait pelaksanaan survei yang bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum mengenai pelaksanaan survei, tujuan, serta tindak lanjut yang diharapkan.

Survei ini dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing instansi, kementerian, atau lembaga melalui mekanisme survei internal.

Survei terdiri dari dua jenis: Survei Individu (30 pertanyaan) dan Survei Organisasi (30 pertanyaan).

Pengisian survei dilakukan secara daring melalui tautan yang disediakan dan dapat diakses menggunakan PC, laptop, maupun handphone.

Survei ini diharapkan mampu menilai sejauh mana nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK telah benar-benar diinternalisasi dan diterapkan dalam perilaku kerja maupun kehidupan sehari-hari ASN.

Biro SDM menegaskan bahwa hasil survei ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tolok ukur nyata budaya organisasi, profesionalitas, dan integritas ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

