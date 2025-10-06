Kemenkum NTB & Pemkab Sumbawa Barat Sepakat Kerja Sama Strategis, Ini Poinnya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah menandatangani Nota Kesepakatan pada Senin (6/10).

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi antara tugas dan fungsi (tusi) Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkab Sumbawa Barat.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program-program hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nota kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, antara lain sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, dan pembudayaan hukum.

Kemudian penyuluhan, konsultasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Lalu pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, pelayanan hukum umum dan pelindungan serta pengelolaan kekayaan intelektual (KI).

“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kami berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkum NTB dapat semakin meningkatkan perlindungan hukum serta mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Amar Nurmansyah.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan ini, akan dilakukan pendataan dan pemetaan potensi serta permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.