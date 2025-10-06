Kadiv PPPH Minta ASN Kemenkum NTB Memanfaatkan Aplikasi untuk Genjot Kinerja

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan apel pagi di Aula Kantor Wilayah, Senin (6/10).

Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga

Edward yang bertindak sebagai pembina apel menekankan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan pelayanan.

"Lebih baik apabila semua pegawai mengetahui dan mampu menggunakan aplikasi yang ada di kementerian.

Aplikasi-aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan," ujar Edward James Sinaga.

Edward juga menyampaikan apresiasi kepada ASN yang hadir, mengingatkan kedisiplinan melalui barisan apel, serta memberikan semangat bagi PPPK baru dan mahasiswa magang untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan kedinasan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tetap menjaga motivasi sambil menanti hasil penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Apel pagi berlangsung tertib dengan semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam meningkatkan kedisiplinan dan optimalisasi kerja berbasis digital.