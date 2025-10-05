JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini MotoGP Mandalika 2025: Pertamina Hadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular

MotoGP Mandalika 2025: Pertamina Hadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular

Minggu, 05 Oktober 2025 – 17:09 WIB
MotoGP Mandalika 2025: Pertamina Hadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular - JPNN.com Bali
Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular yang terletak di area sirkuit Mandalika untuk mendukung ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular yang terletak di area sirkuit Mandalika untuk mendukung ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.  

Sama halnya dengan SPBU dan Pertashop, Pertamina Patra Niaga melakukan uji kuantitas dan kualitas berkala (QQ) pada Modular Pertamax Turbo.

Hal ini untuk memastikan dan menjaga energi tetap berkualitas demi sirkuit kebanggaan negeri, Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC).

Baca Juga:

Peran Modular ini juga tak main-main.

Modular Pertamax Turbo yang ada di PMIC menjadi pendukung untuk kegiatan operasional race termasuk safety car.

Semua melalui proses pengujian yang ketat, sehingga dipastikan energi yang didistribusikan tetap terjaga keamanan kuantitas dan kualitasnya.

Baca Juga:

Dalam proses pengecekan QQ Modular Pertamax Turbo tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sarana prasarana yang terdapat di modular, mulai dari dispenser, tera metrologi, APAR, hingga digitalisasi.

Kandungan air pun dilakukan pengecekan pada tangki modular dengan menggunakan stick dipping dan pasta air untuk memastikan tidak ada kandungan air pada BBM.

Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular yang terletak di sirkuit Mandalika untuk mendukung ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   MotoGP Mandalika 2025 SPBU Modular Pertamax Turbo Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 pertamina bbm Pertashop

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  2. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  3. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU