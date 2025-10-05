MotoGP Mandalika 2025: Pertamina Hadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular yang terletak di area sirkuit Mandalika untuk mendukung ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

Sama halnya dengan SPBU dan Pertashop, Pertamina Patra Niaga melakukan uji kuantitas dan kualitas berkala (QQ) pada Modular Pertamax Turbo.

Hal ini untuk memastikan dan menjaga energi tetap berkualitas demi sirkuit kebanggaan negeri, Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC).

Peran Modular ini juga tak main-main.

Modular Pertamax Turbo yang ada di PMIC menjadi pendukung untuk kegiatan operasional race termasuk safety car.

Semua melalui proses pengujian yang ketat, sehingga dipastikan energi yang didistribusikan tetap terjaga keamanan kuantitas dan kualitasnya.

Dalam proses pengecekan QQ Modular Pertamax Turbo tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sarana prasarana yang terdapat di modular, mulai dari dispenser, tera metrologi, APAR, hingga digitalisasi.

Kandungan air pun dilakukan pengecekan pada tangki modular dengan menggunakan stick dipping dan pasta air untuk memastikan tidak ada kandungan air pada BBM.