JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Mengunjungi Museum Negeri NTB, Gali Potensi Kekayaan Intelektual

Kakanwil Mengunjungi Museum Negeri NTB, Gali Potensi Kekayaan Intelektual

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 20:51 WIB
Kakanwil Mengunjungi Museum Negeri NTB, Gali Potensi Kekayaan Intelektual - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengunjungi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/10) menggali potensi kekayaan intelektual. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengunjungi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/10).

Kunjungan ini dalam rangka menggali potensi Kekayaan Intelektual (KI) khususnya Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warisan budaya dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat NTB.

‎‎Kakanwil didampingi oleh Kadiv Yankum Anna Ernita dan diterima langsung oleh Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam beserta jajaran.

Baca Juga:

‎‎Dalam kunjungannya, Kakanwil I Gusti Putu Milawati memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pihak museum mengenai potensi yang dapat didaftarkan sebagai KI.

Mulai dari warisan budaya Suku Sasak, Samawa dan Mbojo yang memiliki nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional yang kaya dan unik.

‎Mila, sapaan akrabnya dan tim Bidang Pelayanan KI memberikan penjelasan mendetail mengenai jenis-jenis KI, khususnya terkait KIK, tata cara dan persyaratan dalam mendaftarkan hak cipta.

Baca Juga:

Selain itu, Mila menekankan pentingnya pendaftaran KIK, karena langkah tersebut tidak hanya berfungsi untuk perlindungan hukum, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam menjaga warisan budaya dari klaim pihak luar.

‎‎Salah satu temuan penting dalam kunjungan ini adalah adanya motif tenun Sekardiyu yang merupakan karya cipta dari pegawai Museum Negeri NTB dan diarahkan untuk didaftarkan sebagai hak cipta.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pihak museum mengenai potensi yang dapat didaftarkan sebagai KI.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Museum Negeri NTB kekayaan intelektual Suku Sasak Tenun Sekardiyu hak cipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

  2. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  3. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU