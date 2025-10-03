Indonesia dan WIPO Fokus Tiga Prioritas Kerja Sama Kekayaan Intelektual

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 21:38 WIB
Dirjen KI Razilu. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Deputi Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk Sektor Pengembangan Regional dan Nasional, Hasan Kleib, menjelaskan tindak lanjut kerja sama Indonesia WIPO akan diprioritaskan pada tiga hal utama.

Hal tersebut Ia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Direktur Jenderal WIPO di Gedung DJKI, Jakarta, Kamis kemarin (2/10).

“Proyek pertama, yaitu dukungan penyusunan National Intellectual Property Strategy (NIPS).

Melalui NIPS, WIPO akan membantu Indonesia merancang strategi KI nasional yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, kapasitas inovatif, dan daya saing kreatif,” ujar Hasan Kleib.

Selanjutnya pelaksanaan proyek IP and Animation.

Berdasarkan kesuksesan industri film dan animasi Indonesia, WIPO menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif digital.

Proyek ini akan berlangsung selama 10 hingga 12 bulan dengan pendampingan dari pakar internasional untuk memperkuat ekosistem animasi, film, hingga gim.

“Proyek ketiga yang tidak kalah penting adalah IP and Batik yang berfokus pada peningkatan nilai ekonomi di wilayah Indramayu dan Cirebon,” katanya.

